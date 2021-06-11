طبيب يكشف عن آلام يعاني منها المصابون بالنوبة القلبية

كشف طبيب القلب الروسي فلاديمير غلاغوليف عن الآلام، التي يشعر بها الأشخاص في حالة الإصابة باحتشاء عضلة القلب "نوبة قلبية".

وأكد غلاغوليف، في مقابلة مع بوابة "دكتور بيتر"، أن احتشاء عضلة القلب لا يكون مصحوبا دائمًا بألم، وفي حوالي 30 في المائة من الحالات قد لا يكون هناك أي إحساس في الصدر.

وأضاف "علاوة على ذلك، هناك حالات اشتكى فيها مرضى نوبة قلبية من ألم في الذراع أو الرقبة أو الأسنان أو البطن أو الأذن أو أسفل الظهر".

وأوضح طبيب القلب أن ألم الصدر لا يرتبط دائمًا بنوبة قلبية محتملة، ولكن يمكن أن يكون بسبب أمراض العمود الفقري والمريء والشريان الأورطي وغشاء الجنب والرئتين. لذلك نصح الطبيب في مثل هذه الحالات باستشارة الطبيب لتوضيح سبب الانزعاج.

وقال "إذا كنا نتحدث على وجه التحديد عن احتشاء عضلة القلب، فهناك عدد من العلامات المميزة التي تحتاج أيضًا إلى معرفتها. يمكن أن يصاحب "احتشاء عضلة القلب"، آلام الصدر ضيق في التنفس وعرق بارد وأحيانا شعور بالخوف من الموت، وحتى فقدان الوعي ممكن".

ولتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، نصح طبيب القلب باتباع أسلوب حياة صحي، والإقلاع عن التدخين ومراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى الخضوع للفحوصات الوقائية".