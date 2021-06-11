مذبحة المسجدين في فيلم... انتقادات واسعة ونيوزيلندا تتبرأ منه

أثارت خطط محاولة إنتاج فيلم عن الهجمات الإرهابية، التي وقعت على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، انتقادات واسعة النطاق، اليوم الجمعة.

وأثار الفيلم، الذي يصور ما بعد الحادثة ويركز على تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بخصوص قتل مسلح لمصلين مسلمين، انتقادات في نيوزيلندا، وذلك لعدم تركيزه على ضحايا الهجمات.

وأفاد موقع "ديدلاين" السينمائي أن الممثلة الأسترالية، روز بيرن، مرشحة لتجسيد دور رئيسة وزراء نيوزيلندا في الفيلم، الذي سيحمل عنوان "They are us" (هم نحن).

وأضاف أن السيناريست النيوزيلندي، أندرو نيكول، الذي سبق له أن كتب سيناريوهات أفلام أمريكية شهيرة، منها "ذا ترمينال" من بطولة توم هانكس و"ذا ترومان شو" لجيم كاري، سيتولى كتابة وإخراج الفيلم.

وستركز أحداث الفيلم على الأيام التي أعقبت هجمات عام 2019، التي قُتل فيها 51 شخصا في مسجدين في كرايست تشيرش.

كما سيلقي المشروع السينمائي الدور على تعقيب رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، على الهجمات، وكيف احتشد الناس وراء رسالتها الداعية إلى التعاطف والوحدة، ودعوتها الناجحة لحظر أكثر أنواع الأسلحة شبه الآلية فتكا.

Rose Byrne has been cast as New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern in ‘THEY ARE US’.



The film follows Ardern’s response the week following the 2019 Christchurch attacks on New Zealand’s Muslim community.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/jkH7lA9LkZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 10, 2021

وتم اختيار اسم الفيلم "هم نحن" من الكلمات التي تحدثت عنها أرديرن في خطابها الشهير، الذي جاء بعد فترة وجيزة من الهجمات، والذي حاز على استحسان عالمي.

ورغم ذلك، فإن كثيرا من المقيمين في نيوزيلندا أعربوا عن رفضهم الفيلم، ومنهم آية العمري، التي قُتل شقيقها الأكبر حسين في الهجمات.

كما قال المتحدث باسم الرابطة الإسلامية في كانتربري، عبديجاني علي، إن "المجتمع أدرك أن قصة الهجمات يجب إخبارها"، وأضاف: "نريد أن نضمن أن يتم ذلك بشكل مناسب وحقيقي وحساس".

وقال مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في بيان مقتضب إنها وحكومتها لا علاقة لهما بالفيلم الجديد.