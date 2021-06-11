تطورات غير مطمئنة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي المصري، رامي رضوان، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لحماته الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى من فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب".

وتابعت: "فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وقبل أسبوعين، قال الإعلامي المصري، رامي رضوان، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التليفزيون. وأضاف رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، مساء أمس الثلاثاء، أن "حالة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة، وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس". وأشار رضوان، إلى أنهم قرروا، عند وفاة سمير غانم، أن يخفوا عنها الخبر، ومازالت حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها ورفيق دربها، وهو الأمر الذي تطلب منهم العديد من السيناريوهات والتمثيل لإقناعها بالأمر.