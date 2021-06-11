بعد موقفها من الهجرة... نوال الزغبي تقلب الطاولة على الجميع

أبدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي انزعاجها من الوضع السياسي في بلدها ومن إعادة تدوير المسؤولين.

وقلبت الفنانة الطاولة على الجميع سواء المسؤولين أو الناس الذين يعيدون انتخابهم في كل مرة.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة بحسابها على تويتر: "قديش المسؤولين عنا بلبنان نايمين عحرير ومتأكدين إنن رح يكونوا على طول بالسلطة! لان مأكدين إنو الناس رح ترجع تنتخبن للأسف"، وذيلت تغريدتها بهاشتاج (#يا_شعب_لبنان_الذليل).

قديش المسؤولين عنا بلبنان نايمين عحرير ومتأكدين إنن رح يكونوا على طول بالسلطة!!!! لان مأكدين إنو الناس رح ترجع تنتخبن #للاسف#يا_شعب_لبنان_الذليل — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 11, 2021

وأمس الخميس، حسمت النجمة اللبنانية، قرار الهجرة من بلدها الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكدة أنها لن تترك لبنان لمن نهبوه ودمروه، على حد قولها.

هيدا البلد ما رح نتركوا! رح يرجع متل ما كان واحسن ! هيدا البلد من حق كل شخص تعب وجاهد فيه وعلليلو إسمو بالعالي! واللي نهبوه ودمروه وذلوه اكيد ما بينتموا إلو!! لان لبنان بس للوطنيين واصحاب الحق والكرامة … — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 9, 2021

وعلاوة على الأزمة السياسية جراء استمرار الفشل في تشكيل حكومة، يواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى نقص كبير في المواد الأساسية كالأدوية والمحروقات إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وانهيار مالي متواصل بعد تراجع العملة المحلية.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في لبنان بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي والمالي، وبحسب "الدولية للمعلومات" وهي شركة إحصاءات غير رسمية فإن نسبة البطالة تقدر بحوالي ال 35%، فيما بلغ عدد الشركات التي أقفلت منذ بداية الأزمة 18 ألف منشأة بين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.