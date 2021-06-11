ظرف صحي طارئ يمنع محمد منير من حضور تكريمه في مهرجان سينمائي

غاب الفنان المصري محمد منير عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ69، والذي انطلق مساء اليوم الجمعة.

وأرجع المركز تغيب الكينج (66 عاما) إلى تعرضه لأزمة صحية طارئة، فيما تسلمت الجائزة بدلا منه الفنانة هالة صدقي، بحسب "بوابة أخبار اليوم".

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز العريق تنظيم فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط وليس أسبوعا بسبب جائحة كورونا.

وقبل أيام، انتهت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج محمد فاضل من مشاهدة جميع الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي ينظم سنويا أقدم مهرجان سينمائي بالشرق الأوسط حيث بدأ منذ عام 1952.