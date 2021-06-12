على طريقة عبد الحليم وشادية... محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لحفل زفاف الفنان المصري محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، الذي أقيم مساء الجمعة.

وأعرب العديد من المتتبعين عن إعجابهم الشديد بالزفاف، الذي وصفوه بغير التقليدي خاصة مشهد العجلة، والذي جاء تقليدا لمشهد فيلم معبودة الجماهير لشادية وعبد الحليم حافظ، بالإضافة لرقصتهما الشهيرة والتي أثارت جدلا كبيرا.

وانت بتتفرج على فرح محمد فراج وتسرح بخيالك pic.twitter.com/sw2u4x3gM7 — ابن حميدو (@9NCKfymdlBoSCf3) June 11, 2021

وعلّق أحد المستخدمين، قائلا: "‏احتفال محمد فراج وبسنت بفرحهم ع طريقه عبدالحليم وشاديه عجبتني جداا".

احتفال محمد فراج وبسنت بفرحهم ع طريقه عبدالحليم وشاديه عجبتني جدااً♥️♥️ — 𝓜𝓐𝓝𝓞𝓞𝓝 🍭💜 (@omnia_elhandola) June 11, 2021

وكتب آخر: "اسمحوا لي ابدي رايي واقول ان دخلة محمد فراج وبسنت سيمبل جدا ومش تقليديه فنفس الوقت ولا فيها اي تكلف منهم وحبيتها جدا فعلا احلى دخلة شوفتها لكتب كتاب فحياتي لحد دلوقت بجد شيخ مؤنس الرومانتيكي القمر بسنت شوقي طلعته بدل ما هنا كانت مجنناه".