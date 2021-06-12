بعد إنجابها لتوائم ثنائية وثلاثية وخماسية...سيدة تستعد لولادة الطفل الـ 15

تستعد سيدة أمريكية وزوجها لاستقبال طفلهما الـ 15 بعد أن أنجبت الزوجة توائم ثنائية وثلاثية وخماسية.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كارين صاحبة الـ 40 عاما، وزوجها السيد ديون ديريكو (49 عاما) بانتظار مولودهم الجديد.

وكشفا عن ذلك من خلال الموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع Doubling Down with the Derricos على قناة TLC الأمريكية.

1️⃣5️⃣Mum prepares to welcome 15th child after already having quints, triplets and twins https://t.co/XaZdxFRAtN — 🌻QueenSug'ga🌻 (@grannyman2013) June 11, 2021

وبحسب ما نشر موقع "ذا صن"، فإن الزوجين استقبلا توأمهما الأول دالاس ودينفر (10 أعوام)، ثم التوأم الخماسي دينيكو وداريز وديوني ودايسيان ودايتن (ثمانية أعوام).

كذلك رزقا بعدها بالتوأم الثلاثي دييز وديور وكارتر (ثلاثة أعوام)، لكن كارتر فارق الحياة بعد ساعات من ولادته.

وفي عام 2019، رزقت كارين وديون بحمل آخر، لينجبا التوأم الثلاثي داوسين ودي آرين ودايفر، ليصل إجمالي أطفالهما إلى 14.