"تاكو باستور"... شاورما بلمسة لبنانية في المطبخ المكسيكي

تعد الأكلات الشعبية المدخل الرئيسي لثقافة الشعوب، وواحدة من عوامل الجذب السياحية، فهي بمثابة رمز يعكس تاريخ وحضارة المنطقة.

ويشتهر المطبخ اللبناني بتنوع المأكولات وتعدد النكهات التي تستهوي الكثير لتذوقها، ونجد الكثير من اللبنانيين المتواجدين في بلدان أخرى يعملون على إبراز المطبخ اللبناني بطرق عصرية جيدة.

وأيضا يعرف المطبخ المكسيكي بتنوع أكلاته وهو مزيج من مأكولات السكان الأصليين لأمريكا الوسطى مع الدول الأوروبية وخاصة الإسبانية.

How Tacos Al Pastor Is Made pic.twitter.com/WIeyz53Kyf — Tasty (@tasty) June 10, 2021

"تاكو باستور": هي أكلة شعبية مزجت بين التراث اللبناني والمكسيكي، وقد قام مهاجرون من لبنان انتقلوا للعيش في المكسيك في أوائل القرن العشرين بالربط بين الشاورما المعروفة وإضافة بعض المواد كالأفوكادو والأناناس والبصل والصبار الخاص بالأكل والتوابل المكسيكية لتنتج أكلة خاصة ذات مذاق مميز.

Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю. pic.twitter.com/AzHSj9IHvo — The Priest 💀 👑 🇲🇽 (@cellular_bud) April 20, 2019

وقد لاقت هذه الأكلة رواجا وإقبالا شعبيا كبيرا في المكسيك. ويوجد في المكسيك نحو نصف مليون مكسيكي من أصول لبنانية، ويشكلون أكثر من 50% من إجمالي النشاطات الاقتصادية لكل المهاجرين.