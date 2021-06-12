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    رسم بابا نويل على الأظافر

    بينها التهاب الكلى... البقع البيضاء على الأظافر مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

    instagram/ XNailsByMiri
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    البقع البيضاء على أظافرك شائعة إلى حد ما، ويمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب لظهورها، من العدوى الفطرية إلى نقص المعادن.

    وقالت الدكتورة وخبيرة التجميل فاليري مين، لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن البقع البيضاء على الأظافر عادة ما تكون غير ضارة ولا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق.

    فيتامينات
    © CC0 / Pixabay
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    وأضافت: "يمكن أن تكون ناجمة عن حالات مختلفة مثل الحساسية والالتهابات الفطرية وإصابة الأظافر ونقص المعادن. الأسباب الأكثر شيوعا هي الصدمات مثل ضرب أظافرك على الأسطح في حياتك اليومية".

    إلا أن فاليري مين استدركت بقولها: "على الرغم من أن معظم الأسباب ليست خطيرة، إلا أن بعض الحالات الطبية الخطيرة قد تسبب بقعا بيضاء مثل مرض الكلى المزمن أو رد فعل على بعض الأدوية. إذا كنت قلقا على الإطلاق أو إذا كانت الحالة تتقدم، فتأكد من طلب رأي الطبيب".

    من جانبه، قال بيكي لاروك، المالك والمعالج بشركة "Becky Laroc Beauty & Aesthetics"، إن هناك سوء فهم عام للبقع البيضاء على أظافرك بالإشارة فقط إلى أنها علامة على نقص الكالسيوم.

    وأضاف "بشكل عام يظهر نقص الكالسيوم في الأظافر الضعيفة جدا و/ أو الناعمة. لكن في بعض الحالات، قد تكون البقع البيضاء علامة على نقص الزنك".

    بدورها، قالت روكسان باكر، اختصاصية التغذية إن البقع البيضاء على الأظافر قد تكون علامة على وجود عدوى فطرية تسمى "فطر الأظافر الأبيض السطحي".

    وأوضحت: "إنها عدوى يمكن علاجها بسهولة من خلال الأدوية المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية".

    أما بالنسبة للخطوط البيضاء المتوازية التي تمتد عبر الظفر، فقالت روكسان إنها قد تكون علامة على انخفاض مستويات البروتين في الدم.

    فيما حذرت من أن الخطوط التي تمر عبر الأفق أفقيا والتي تسمى" خطوط بيو"، هي في الغالب أعراض لمرض السكري غير المنضبط، بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة مثل الحمى القرمزية والحصبة والنكاف والالتهاب الرئوي.

    بدوره، قال الدكتور روس بيري، من سلسلة كوزميديكس للعيادات الجلدية، إن ظهور النتوءات على أظافر الإصبع قد تكون دليلا على التقدم في العمر، أو نقص الفيتامينات أو الجفاف.

    ورأى أن هناك عوامل غذائية لظهور النتوءات على الأظافر مثل نقص الفيتامينات كفيتامين "أ"، أو إذا كان الجسم يعاني من نقص في البروتين أو الكالسيوم، مضيفا "نقص الحديد الحاد يمكن أن يؤدي أيضا إلى ظهور نتوءات وتغيرات أخرى في الأظافر".

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