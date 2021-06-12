فنان صيني يصمم لوحات فنية تخدع الأبصار... فيديو

تعد التصاميم ثلاثية الأبعاد من الوسائل التي يتم استخدامها حديثا بواسطة آلات خاصة تحولها إلى مجسمات حقيقية يمكن استخدامها لأغراض مختلفة.

لكن فنان صيني شاب، استطاع أن يصنع لوحات فنية بتصاميم ثلاثية الأبعاد تبدو للمارة وكأنها مجسمات حقيقية بأشكال مختلفة سواء على الحوائط أو عند مداخل المنازل، أو حتى في الطرق العامة.

ويقوم الفنان الصيني برسم صور السلالالم على الحوائط بدقة كبيرة، كما يرسم أشكال توجي بوجود حفرة أمام مدخل المنزل.

كما تشمل لوحاته الفنية رسم سلم وهي يمر على حفرة وهمية أيضا للوصول إلى أحد الأبواب.

ومن أبرز الأعمال التي يرصدها الفيديو لهذا الفنان الصيني رسمه مجموعة من الحفر وسط طريق عام يستخدمها الناس والحيوانات ووضع رسومات توحي بوجود قطع معدنية حادة بداخلها لجعل الناس يتجنبون المرور فيها.

فنان شاب صيني يبتكر أوهاما ثلاثية الأبعاد تخدع أبصار المارة pic.twitter.com/R2dBKZLqaG — CGTN Arabic (@cgtnarabic) June 12, 2021

كما يقوم أيضا برسم لوحات تظهر حدوث انهيارات أرضية وسط الطريق ليتجنب الناس والحيوانات المرور فوقها، رغم أنها غير حقيقية.