خالد يوسف يكشف موعد عودته إلى مصر وكواليس فيلمه الجديد... فيديو

كشف المخرج المصري خالد يوسف، اليوم السبت، عن موعد عودته إلى مصر وكواليس فيلمه الجديد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة قناة "القاهرة والناس".

وأضاف خالد يوسف المقيم في فرنسا منذ فبراير/شباط 2019 أنه سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وكشف عن كواليس فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس" وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهم، لافتا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.

اختيار أماكن لتصوير فيلمي الجديد #اهلا_بكم_في_باريس

في مدينة #Annecy علي الحدود الفرنسية السويسرية ..

جو بديع..كما غنت الصبوحة

رعشة برد تخش القلب فى عز الصيف تفرح وتخاف

نقطه حر فى عز البرد تفوت علي الخد تقول له عواف❤️ pic.twitter.com/StrWpnb8pc — khaled youssef (@KhaledYoussef) June 10, 2021

ولفت إلى أن تصوير فيلمه الجديد سيبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم تصوير بعض اللقاطات في استوديوهات في بيروت، وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد المصري.