خالد يوسف يكشف موعد عودته إلى مصر وكواليس فيلمه الجديد... فيديو

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة قناة "القاهرة والناس".
وأضاف خالد يوسف المقيم في فرنسا منذ فبراير/شباط 2019 أنه سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل.
وكشف عن كواليس فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس" وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهم، لافتا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.
اختيار أماكن لتصوير فيلمي الجديد #اهلا_بكم_في_باريس— khaled youssef (@KhaledYoussef) June 10, 2021
في مدينة #Annecy علي الحدود الفرنسية السويسرية ..
جو بديع..كما غنت الصبوحة
رعشة برد تخش القلب فى عز الصيف تفرح وتخاف
نقطه حر فى عز البرد تفوت علي الخد تقول له عواف❤️ pic.twitter.com/StrWpnb8pc
ولفت إلى أن تصوير فيلمه الجديد سيبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم تصوير بعض اللقاطات في استوديوهات في بيروت، وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد المصري.
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