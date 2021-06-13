تفاصيل عملية أحمد مكي الجراحية

كشفت فنانة عن خضوع الفنان المصري، أحمد مكي، لعملية جراحية، منعته من زيارتها في المستشفى.

وقالت الممثلة فاطمة كشري، في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية، إن مكي ساندها بعد دخولها المستشفى إثر شعورها بآلام في بطنها.

وأشارت إلى أن أحمد مكي أرسل مديرة أعماله إليها لكي تلبي كل طلباتها، وتابعت أنه تحدث معها هاتفيا، وأكد لها أنه لم يستطع القدوم لزيارتها بسبب خضوعه لعملية جراحية في ضرسه، وأنه سيزروها فور شفائه.

وتابعت فاطمة كشري أن مديرة أعمال أحمد مكي أحضرت لها نقودا ووجبة عشاء وأجرت لها الأشعة والتحاليل الطبية المطلوبة، معربة عن سعادتها من مساندة الناس لها وأنهم مازالوا يتذكرونها بأدوارها الفنية.

وكانت فاطمة كشري شاركت في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" من إنتاج 2010، ومن بطولة أحمد مكي، في مشهد واحد، والذي جسدت فيه دور سيدة تطبخ محشي على شاطئ البحر.

وكان أحمد مكي غاب عن المشاركة في تصوير أغنية عرضت عقب آخر حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض خلال شهر رمضان.

وأفاد مصدر خاص لموقع "في الفن" أن أحمد مكي غاب عن التصوير بسبب مرضه، موضحا أنه يمر بوعكة صحية خفيفة، فضلا عن تواجده خارج القاهرة منذ انتهاء تصوير المسلسل.

ويرصد مسلسل "الاختيار 2" السيرة الذاتية لأبطال وزارة الداخلية المصرية الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية.

ومسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد.