مضيف يهدد بتحويل مسار الطائرة بسبب سلوك الركاب "المقزز"... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، على تطبيق "تيك توك"، لمضيف في طائرة وهو يوبخ الركاب نتيجة لسلوكهم الذي وصفه بـ"المقزز".

وشارك المستخدم على "تيك توك"، برنت أندروود، عدة مقاطع مصورة من الرحلة التي كان على متنها والتابعة للخطوط الجوية الأمريكية، وكانت متجهة من مدينة لوس أنجلوس إلى شارلوت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، لكن تم تحويل مسارها إلى رالي بولاية نورث كارولينا لمدة 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي مقاطع الفيديو المتداولة، يظهر راكبا يبلغ من العمر 22 عاما يجلس خلفه على متن الطائرة أطلق على مضيفة طيران "غوريلا سمينة" عندما طلبت منه ارتداء قناع الوجه، والذي يفرضه القانون الفيدرالي الأمريكي حاليا.

وهنا يتدخل مضيف ليوجه حديثه إلى الركاب عبر الميكروفون قائلا: "نحن مثلكم تماما لم نأكل وتأخرنا هنا، لقد خدمناكم طوال الرحلة ونقوم بذلك لأننا نحب هذه الوظيفة".

وتابع: "لكن حقيقة أننا نتعرض للإهانة وسوء المعاملة من قبل الركاب بسبب أشياء لا يمكننا السيطرة عليها هو أمر مقزز، إنه لعار على الركاب الذين جعلوا هذه الرحلة جحيما لمضيفات الرحلة".

وهدد المضيف أنه إذا استمر زملاؤه في مواجهة عدم الاحترام من جانب الركاب، فسوف يجعل الطائرة تعود إلى البوابة التي انطلقت منها، قائلا: "سنعود إلى البوابة وسيتم القبض عليكم إذا لم تحترموا أيا من مضيفاتي على متن الطائرة".

وتعليقا على الواقعة، قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية في بيان لـصحيفة "تشارلوت أوبزرفر" الأمريكية: "إننا نأخذ صحة وسلامة عملائنا على محمل الجد، ويعمل أفراد طاقمنا بجد لدعم ارتداء القناع الفيدرالي الذي يظل ساريا على الطائرات والمطارات".

وتابع: "نحن نقدر الثقة التي يضعها عملاؤنا في فريقنا لرعايتهم طوال رحلتهم، ونتوقع من أولئك الذين يختارون السفر معنا أن يعاملوا بعضهم البعض - وأعضاء فريقنا – باحترام".