محمد منير يغيب عن تكريم المركز الكاثوليكي... ما علاقة كورونا؟

كشف مصدر مقرّب من الفنان المصري، محمد منير، اليوم الأحد، عن سبب غيابه عن تكريمه في الدورة الـ69 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في مصر، والتي أقيمت الجمعة.

وأوضح في تصريحات لـموقع "مصراوي" أن منير لم يتمكن من حضور الحفل بسبب تزامن موعده مع تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وتابع أن منير كان في حاجة للحصول على الراحة بعد التطعيم.

وشهدت الدورة الـ69 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم العديد من الفنانين البارزين، من أبرزهم الموسيقار عمر خيرت، وأحمد أمين عن دوره في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وعبد العزيز مخيون، وهالة صدقي، وإلهام شاهين عن فيلم "حظر تجول"، وخالد الصاوي عن دوره في فيلم "صندوق الدنيا".

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي ينظم سنويا أقدم مهرجان سينمائي بالشرق الأوسط، إذ بدأ منذ عام 1952.

يشار إلى أن محمد منير تعرض لوعكة صحية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، وتم إيداعه إلى قسم المخ والأعصاب، لكنه تعافى منها.

وكان منير طرح خلال الأشهر الماضية أحدث ألبوماته الغنائية "باب الجمال"، الذي يضم 5 أغنيات فقط.