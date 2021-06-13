حنان ترك تغرد بعد أيام من صورتها التي أثارت جدلا... صورة

قامت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، بنشر صورة لها بالحجاب برفقة زوجها، بعد أيام من جدل كبير أثارته الفنانة منة شلبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها بحنان ترك، دون حجاب.

وقالت حنان ترك، في تغريدتها، "نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك 💖❤️ pic.twitter.com/ev6YwIzyL1 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 12, 2021

​وكانت النجمة الشابة منة شلبي نشرت صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك وهي دون حجاب عبر حسابها في "تويتر". وكتبت عبر حسابها في تويتر: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

بدورها، ردت الفنانة المعتزلة في تغريدة عبر "تويتر" قائلة: "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب"، إلا أنها لم تجب على أي تساؤلات حول إمكانية عودتها للشاشة ثانية، لتعلق شلبي قائلة "وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبه وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".

حبيبتي يا منجو ... وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب 🥰😍🙏 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 9, 2021

وتفاعل مع الصورة والتعليق عدد كبير من المغردين، وتباينت الآراء ما بين الهجوم على منى شلبي بسبب صورة حنان ترك بلا حجاب مطالبين بحذفها، وبين تفسير تلك الصورة على أنها إشارة لعودة ترك مرة أخرى للتمثيل، بعد غياب سنوات طويلة.

أنا بحب حنان ترك أوى ست جميلة وصادقة مع نفسها ومع ربها ،أتفرجت لها على لقاء بعد الحجاب وكانت فى منتهى النقاء والصدق ،حقيقى ربنا يثبتها ويباركلها فى حياتها وأولادها❤️ https://t.co/4TzdAbpPa0 — Aya's stuffs 🥺 (@aya66x) June 10, 2021

وجود حنان ترك في السينما وحشني اوي — Nandoss 🐔 (@nadeensalemm) June 6, 2021

وسبق أن أعلنت ترك اعتزالها الفن رسميا في أغسطس/ آب 2012 ، قائلة حينها: "قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها"، مضيفة أن "أخت تريز" هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.