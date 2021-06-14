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    سندويشة البيض

    5 أسباب تجعل من البيض سلاحا سريا لإنقاص الوزن

    © Photo / Pixabay / FoodieFactor
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    يقول خبراء التغذية إن البيض يمكن أن يكون بين أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، لأنه يشعرك بالشبع بشكل كبير، مما يعني أنه بعد تناوله، ستكون أقل عرضة للإفراط في تناوله الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

    والبيض متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، إذ يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم وفي مجموعة متنوعة من الأطباق، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، بحسب موقع "eatthis".

    يحتوي البيض على عدد من العناصر الغذائية الأساسية، والتي يلعب بعضها أيضا دورا في عملية التمثيل الغذائي لديك.

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    © Sputnik . Mohammad Damour
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    وأحصى الخبراء 5 أسباب تجعل من البيض سلاحك السري لفقدان الوزن:-

    1.غني بالبروتين

    البيض غني بالبروتين بشكل ملحوظ - وهو لبنة بناء العضلات، و تقول خبيرة التغذية شينا غاراميلو "البيض غذاء ممتاز يجب تضمينه في خطة إنقاص الوزن الخاصة بك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين لإبقائك ممتلئا لفترة أطول".

    وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6.3 غرام من البروتين النباتي عالي الجودة - لذلك إذا أكلت اثنتين في وجبة واحدة، فقد وصلت بالفعل إلى 25.2% من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيروتين وهو 50 غراما.

    2. منخفض الكربوهيدرات

    إذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي أوكنت تحاول ببساطة إنقاص الوزن عن طريق تقليل الكربوهيدرات، فيجب أن يكون البيض أفضل صديق لك، غذ تحتوي البيضة الواحدة على أقل من 1 غرام من الكربوهيدرات.

    تقول ديانا غاريغليو كليلاند أخصائية التغذية "على عكس العديد من أطعمة الإفطار التقليدية مثل الحبوب والخبز المحمص، فإن البيض غني بالبروتين وخالٍ من الكربوهيدرات، مما قد يساعد في تعزيز الشبع دون زيادة مستويات الأنسولين".

    ومضت موضحة: "تحفز وجبات الإفطار التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الحبوب ومنتجات الخبز على إفراز الأنسولين من ارتفاع نسبة السكر في الدم. ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الأنسولين إلى إحباط جهود إنقاص الوزن وتؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون".

    قارنت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 بين وجبة الإفطار القائمة على البيض ووجبة الإفطار المصنوعة من الخبز، ووجدت أن تناول البيض عزز فقدان الوزن بنسبة 65٪ مقارنة بالبدائل الغنية بالكربوهيدرات.

    3. منخفض السعرات الحرارية

    هناك سبب آخر يجعل البيض خيارا جيدا لفقدان الوزن وهو أنه منخفض نسبيا في السعرات الحرارية: تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 76 سعرة حرارية فقط. هذا يعني أنه في وقت الإفطار، يمكنك تناول بيضتين مسلوقتين وقطعة خبز محمص من الحبوب الكاملة مقابل 232 سعرة حرارية فقط.

    4. يحتوي على بعض الفيتامينات القوية

    يعتبر البيض مصدرًا جيدًا لفيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورا في إنقاص الوزن.

    وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن مكملات فيتامين (د) تقلل من كل من مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

    يعتبر البيض أيضا مصدرا ممتازا لفيتامين ب 12، حيث تحتوي كل واحدة على 89 ميكروغراما، أي 37%من القيمة اليومية المطلوبة.

    وبحسب كليلاند "ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 بزيادة الوزن والسمنة، في حين أن فيتامين ب 12 يرتبط ارتباطا سلبيا بمؤشر كتلة الجسم (BMI)، مما يعني أن المستويات الأعلى منه تساوي مؤشر كتلة الجسم المنخفض".

    كما يحتوي البيض أيضا على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد على الحفاظ على طاقتك طوال اليوم. وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية.

     اكتشف بحث عام 2019 منشور في مجلة التغذية أن مكملات الحديد تحسن أداء التحمل. بمعنى آخر، يمكن للحديد الذي يحتويه البيض أن يمدك بالطاقة خلال هذا التمارين الشاقة، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

    5. يساعد في موازنة نسبة السكر في الدم

    يمكن أن يساعد البيض في موازنة السكر في الدم ومستويات الأنسولين دون التأثير سلبا على مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب أريكا هوشيت، أخصائية التغذية المسجلة في بالوما هيلث.

    وكشفت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول وجبة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون أول شيء في الصباح (مثل عجة البيض) يمكن أن يساعدك على منع ارتفاع السكر في الدم - وهو أمر شائع جدا بعد وجبة إفطار عالية الكربوهيدرات (مثل الكعك، أو الحبوب مع الفاكهة).

     يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الإفطار أيضا إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري.

    وبحسب هوشيت "الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة يعني أن مستويات الطاقة لديك تظل مستقرة، ومن غير المرجح أن تحتاج إلى وجبة خفيفة سكرية في منتصف فترة الظهيرة".

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