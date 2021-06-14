توقعات ثبت صحتها بشأن "استعمار المريخ"

وتوقع المهندس والكاتب المتخصص في الخيال العلمي منذ 70 عاماً أن مشروع استعمار البشر للمريخ سيحدث بالفعل وأن "إيلون" سينتخب كرئيس لحكومة المريخ البشرية بالاقتراع العام، بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية "نيويورك بوست".

وكان فون براون، أحد أبرز العلماء الذين طوروا الصواريخ، وعمل في إطار قوات "إس إس" النازية في خدمة الرايخ الثالث، قبل أن يحصل على الجنسية الأمريكية بعد استسلام ألمانيا وعين نائباً لمدير وكالة ناسا الفضائية.

ويحكي كتابه "مشروع المريخ"، قصة حكومة مريخية يقودها عشرة رجال على رأسهم زعيم "يُنتخب بالاقتراع العام لمدة خمس سنوات تحت اسم أو لقب إيلون". لهذا السبب يعتقد معجبو إيلون ماسك أن مصير الملياردير الأمريكي وصاحب شركة "سبايس إكس" للفضاء هو قيادة المريخ.