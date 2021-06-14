صور ورسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم إلى والدها الراحل

شاركت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، اليوم الاثنين، صورا لوالدها الراحل، الفنان سمير غانم، تتناول مراحل مختلفة من حياته.

وأرفقت إيمي سمير غانم مع الصور التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي دعاء لوالدها الراحل هو: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم".

ثم ووحشني أنده اسمك، بحبك يا سمير".

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من ناحية أخرى، مازالت الفنانة، دلال عبد العزيز، تتلقى العلاج داخل المستشفى بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ولم تعلم حتى لحظة كتابة هذه السطور بوفاة زوجها ورفيق دربها، سمير غانم.

وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، كشف يوم الجمعة الماضي أن حالة حماته دلال عبد العزيز غير مستقرة، وطلب من متابعيه وأصدقائه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتوفي الفنان سمير غانم، الخميس الموافق 20 مايو/ أيار الماضي، عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته اليوم الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر في القاهرة.

وكان غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير/كانون الثاني 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.