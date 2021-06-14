الموت يغيب كبير "أضخم عائلة في العالم"

غيب الموت، أمس الأحد، رجلا يعتقد أنه رب أكبر أسرة في العالم، وذلك في ولاية ميزورام الهندية.

توفي زيونا شانا، 76 عاما، وهو زعيم طائفة دينية تمارس تعدد الزوجات، تاركا وراءه 38 زوجة و89 طفلا و36 حفيدا، بحسب صحيفة "إنديا تايمز".

وكان شانا يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكد نبأ وفاته، رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية، زورامثانجا، عبر حسابه على موقع "تويتر".

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

وذكر الأطباء أن حالة تشانا تدهورت في منزله القاطن في قريته باكتاونغ تلانغنام، ونقل إلى المستشفى مساء أمس الأحد، حيث أعلنت وفاته لدى وصوله.

من الصعب حسم ما إذا كان زيونا شانا هو بالفعل رب أسرة أكبرعائلة في العالم، وذلك لأن هناك آخرين يدعون اللقب

كما أنه من الصعب تقدير الحجم الدقيق لعائلة شانا، إذ يزعم أحد التقارير الهندية على الأقل أن كان لديه 39 زوجة و94 طفلا و33 حفيدا وحفيد واحد من حفيد، وهو ما يصل إلى 181 شخصا.

ويعتبر زيونا شانا وأسرته الكبيرة مصدر جذب للسياح إلى قريتهم في شمال شرقي الهند، والذهاب لرؤية منزله الذي يضم 4 طوابق و100 غرفة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن زوجاته يتشاركن في عنبر للنوم بالقرب من غرفة نومه الخاصة.

وشانا من مواليد عام 1945، والتقى بأكبر زوجاته عندما كان عمره 17 عاما، وهي تكبره بثلاث سنوات.