ممثل أمريكي يردد مصطلحات مصرية ..هربانة منهم وفاكس

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لممثل أمريكي يدعى براين ويلز يتحدث بالعامية المصرية، مرددا عددا من المصطلحات، مثل "هربانة منهم وفاكس".

وفي الفيديو ردد ويلز قرابة 30 مصطلحا من العامية المصرية، خلال وقت لا يتعدى الدقيقة.

وقد استضاف برنامج السفيرة عزيزة على فضائية دي إم سي المصرية الممثل الأمريكي، حيث أكد شغفه بالحديث مع المصريين، لافتا إلى أنه يطلب منهم كثيرا أن يعلموه بعض العبارات التي لا يتحدث بها غير المصريين، مؤكدا أن هذا الفيديو هو نتاج مثل هذه اللقاءات.

وردا على سؤال حول تعلم اللغة العربية، قال براين إنه تعلمها لأنه يحبها، مؤكدا أنها صعبة جدا لكنها "تستاهل المجهود"، على حد تعبيره.

وأوضح أنه قرر تعلم اللغة العربية من بوابة اللهجة المصرية، لأن من درسوا له نصحوه بذلك، مؤكدا أنها أسهل اللهجات العربية، وأنها أيضا لغة العالم العربي كله من المحيط إلى الخليج، حسب قوله.

ووفقا لقناة ويلز على موقع التواصل يوتيوب، فإنه بدأ في تعلم العامية المصرية منذ العام 2018، وذلك ضمن تعلمه لغات ولهجات أخرى كاصينية مثلا.