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    الشمندر

    7 فوائد صحية مذهلة للبنجر

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    هل تتذكر البنجر، ذلك الخضار شديد الصبغة الذي استخدمته لتزوير الدم عندما كنت صغيرا؟. حسنا، يمكن أن تكون له فوائد صحية مذهلة، غير مجرد مساعدة الأطفال في مقالبهم.

    والبنجر، أو الشمندر، غني بالعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، وتراوح الفوائد الصحية لجذر البنجر من تقليل الالتهاب إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.

    البنجر
    © AP Photo / David Zalubowski
    تعرف على دور البنجر في التأثير على ضغط الدم

    وبحسب موقع onlymyhealth أحصى الخبراء 7 فوائد صحية لتناول جذر البنجر، لكن أولا لنتعرف على القيمة الغذائية لكل 100 غرام من البنجر.

    1.7 غرام من البروتينات

    0.2 غرام من الدهون

    44 سعرة حرارية

    2 غرام من الألياف

    20%حمض الفوليك 1

    3% فيتامين ب 6

    6% فيتامين سي

    6% ماغنسيوم

    4% فوسفور

    9% بوتاسيوم

    16% منجنيز

    4% حديد

    وتقول شيلبا غوشي، متخصصة التغذية المسجلة في مركز النظام الغذائي والصحة في مومباي حول هذا الطعام الفائق: "الشمندر (البنجر) مصدر غني بالكربوهيدرات  ويحتوي على كمية جيدة من الألياف والمغذيات الدقيقة".

    الفوائد الصحية للبنجر:-

    1. يساعد في تقليل الالتهاب

    غني بالخصائص المضادة للالتهابات، من خلال البيتالين وهو المركب الذي يعطي البنجر صبغته الحمراء الغنية. كما يحتوي جذر البنجر على وفرة من النترات التي تعمل أيضا كمركب مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل الالتهاب عن طريق إزالة المركبات الضارة من مجرى الدم.

     إن وجود البيتالين والنترات يكمل كل منهما الآخر ويساعد في حالات الالتهاب مثل الألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

    2. يتحكم في ضغط الدم

    يساعد جذر البنجر في خفض ضغط الدم عن طريق تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية ونتيجة لذلك يحسن تدفق الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

    تساعد جذور البنجر في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى التي تعد السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم والتي تنتج عن ارتفاع ضغط الدم.

    3. يعزز القدرة على التحمل

    يعزز البنجر من القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة حيث أن محتوى النترات في جذره يرفع مستويات أكسيد النيتريك في جسمك مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم ويقوي العضلات ويجعل ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية الأخرى أقل إرهاقا بالنسبة لك.

    4. يساعد في الوقاية من السرطان

    يمتلك البنجر القدرة على وقف النمو غير الصحي للخلايا السرطانية بسبب طبيعته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على الوقاية من السرطان وحالات الالتهابات الأخرى عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي. ويمنع جذر البنجر تكوين المواد المسرطنة ويزيد من إنتاج إنزيمات الجسم والخلايا المناعية التي تساعد على محاربة السرطان.

    5. يدعم صحة المخ

    مع تقدم العمر، تبدأ الصحة المعرفية والعقلية في التدهور ويمكن أن تؤدي إلى حالات مثل الخرف، وهو متلازمة يحدث فيها انخفاض في الذاكرة والسلوك والتفكير مع تراجع في القدرة على أداء الأنشطة اليومية. والسبب وراء ذلك هو انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

     جذر البمجر غني بالنترات وبالتالي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية في الجسم وزيادة تدفق الدم وتزويد الدماغ بالأكسجين.

     بعد تناول البنجر، يزداد تدفق الدم في الفص الجبهي ويمنع الخرف والحالات الإدراكية الأخرى حيث أن منطقة الفص الجبهي من الدماغ هي المنطقة المرتبطة بهذه الأمراض.

    6. يساعد على إنقاص الوزن

    يمكن أن يكون البنجر منخفض السعرات الحرارية بالتأكيد أفضل صديق لك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. نظرا لاحتوائه أيضا على كميات معتدلة من البروتين والألياف، فإنه يعزز فقدان الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وانخفاض الشهية مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

    7. يحمي الكبد

    غني بفيتامين أ وفيتامين ب، ولديه القدرة على وقاية الكبد من الإجهاد التأكسدي وأي نوع من الالتهابات. جنبا إلى جنب، يعزز البنجر أيضا قدرة الكبد على إزالة أو القضاء على السموم من الجسم. يمكن أن يساعد مستخلص البنجر في تقليل الضرر الناجم عن أي نوع من إصابات الكبد.

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