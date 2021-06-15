تويتر يطلق إعدادا جديدا خاصا بالمغردات العرب

أطلق موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إعدادا جديدا باللغة العربية يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

جاء ذلك وفق ما أفادت به رشا فواخيري، رئيس قسم الاتصالات في شركة "تويتر" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوكالة "رويترز".

وقالت فواخيري: "اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربية المؤنثة.. على تويتر دوت كوم".

ومضت موضحة أنه يمكن بسهولة لأية امرأة من أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض.

وأكدت أنه "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة".

وعلى سبيل المثال، كانت التعليمات على تطبيق تويتر باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرّد"، ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل: "غرّدي".

وبذلك، أصبح تويتر أول موقع للتواصل الاجتماعي يتبنى خيار "الصيغة العربية المؤنثة".

وبحسب فواخيري "من خلال هذا التحديث نود (في تويتر) أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية".

وتابعت "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا... ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات".

وأضافت أن تويتر بدأت هذا التوجه باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.