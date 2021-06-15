ريهام سعيد تعلن انتهاء برنامجها "صبايا الخير"... هل السبب "أم نور"؟

فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها ومتابعيها، صباح اليوم، بإعلانها انتهاء برنامجها الشهير "صبايا الخير".

ونفت في بث مباشر لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن كانت حلقة الأسبوع الماضي السبب، التي أجرت فيها لقاء مع سيدة شعبية مصرية تدعى "أم نور"، اكتسبت شهرة من نشرها فيديوهات لها وهي تقلي كفتة أرز داخل حجرة نومها.

وأكدت ريهام سعيد أن حلقة "أم نور" تمت مراجعتها من جانب فضائية "النهار" المصرية وكذلك من الرقابة، وتم إجازتها قبل عرضها للجمهور.

وعن سبب انتهاء برنامجها "صبايا الخير"، أوضحت ريهام سعيد في بثها المباشر هو انتهاء مدة تعاقدها مع فضائية "النهار".

وأشارت إلى أنها ستحصل على إجازة صيف خلال الفترة المقبلة، وستتواصل مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار برنامج "صبابا الخير" من تقديم ريهام سعيد العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك عقب عرضها حلقة تضمنت قيامنها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

ورصدت ريهام سعيد في الحلقة كيفية اصطياد الذئاب والثعالب، وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي أثار غضبا ضد مقدمة البرامج المصرية.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.