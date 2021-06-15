بالفيديو: شوبير ينهار في جنازة شقيقه والأهلي يبعث رسالة تعزية

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، التعازي إلى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر السابق، في وفاة شقيقه الأصغر، عصام شوبير، مساء أمس الاثنين.

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إن "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، تقدموا بخالص التعازي لأحمد شوبير، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، الذي وافته المنية مساء الاثنين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع الأهالى في وقت سابق اليوم، جثمان شقيق أحمد شوبير، من مسجد الأحمدى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وشهدت الجنازة، انهيار حارس مرمى الأهلي السابق، وإصراره على دخول المقبرة للإشراف علي دفن شقيقه، ودخل في نوبة بكاء قبل إصراره على النزول إلى المقبرة لحظة دفن شقيقه.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، قد أعلن مساء أمس الاثنين وفاة شقيقه الأصغر عصام شوبير وتشييع جنازنه من مسجد السيد البدوي بطنطا، عقب صلاة الظهر، والعزاء سيكون عقب صلاة المغرب بنادي طنطا الرياضي.