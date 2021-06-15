السعودية... تحذير "عالي الخطورة" بخصوص تحديث أبل

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، في المملكة العربية السعودية من تحديث أصدرته أبل؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.

وأصدر المركز اليوم، تحذيراً أمنياً وصفه بـ""عالي الخطورة" بخصوص تحديث أصدرته أبل؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.

تحذير أمني رقم: 2021-308



تاريخ: 15/06/2021



بخصوص تحديث أمني في منتج Apple:https://t.co/ZqtCd7GeH7

#Saudi_CERT pic.twitter.com/Hvtewl6x2A — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) June 15, 2021

​وأكد المركز، على موقعه، أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه "يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن أبل أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة".

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.