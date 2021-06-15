السعودية... تحذير "عالي الخطورة" بخصوص تحديث أبل

وأصدر المركز اليوم، تحذيراً أمنياً وصفه بـ""عالي الخطورة" بخصوص تحديث أصدرته أبل؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.
تحذير أمني رقم: 2021-308— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) June 15, 2021
تاريخ: 15/06/2021
بخصوص تحديث أمني في منتج Apple:https://t.co/ZqtCd7GeH7
#Saudi_CERT pic.twitter.com/Hvtewl6x2A
وأكد المركز، على موقعه، أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه "يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن أبل أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة".
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.
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