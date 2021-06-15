حورية فرغلي توجه رسالة لجمهورها من خلال "تيك توك".. فيديو

وبحسب مقطع فيديو نشرته حورية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك، فقد وجهت رسالة شكر إلى جمهورها.

وقالت إنها تشكر جمهورها، لافتة إلى أنها تحاول الرد على سيل الرسائل الذي وجهها الجمهور إليها، للاطمئنان على حالتها الصحية عقب عودتها من رحلة العلاج.

وأظهرت حورية امتنانها لاهتمام الجمهور ودعواته لها، والسؤال عنها باستمرار طوال الفترة الماضية، حتى بعد الرجوع إلى مصر، حسب تعبيرها.

وكانت حورية فرغلي، قد أعلنت في الـ6 من يونيو/ حزيران الجاري عن أول أعمالها الفنية بعد نجاح جراحة "زرع الأنف" واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية، مؤكدة أنها اتفقت على استكمال تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزماتها الطبية.

وينتمي الفيلم لتصنيف أفلام الإثارة والأكشن، حيث يكشف دور الاحتلال البريطاني، في تلفيق تهم القتل لريا وسكينة لتشويه سمعتهن، وأن الثنائي كان في الحقيقة يقوم بدور وطني وهو استدراج جنود الاحتلال وقتلهم ودفنهم، وليس قتل النساء بالخنق وسرقة مصوغاتهن كما تردد سابقا.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.