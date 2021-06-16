شريهان تعود بـ "كوكو شانيل" بعد 20 عاما من الغياب... فيديو

شارك رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو من كواليس مسرحية "كوكو شانيل" التي تعود من خلالها النجمة المصرية، شريهان، إلى الأعمال الفنية الاستعراضية.

وقال آل الشيخ: "‏قريباً .. عودة النجمة شريهان ‎بعد غياب طويل في مسرحية ‎"كوكو شانيل" على منصة شاهد ‎برعاية ‎هيئة الترفيه".

وبدأ الإعلان الترويجي لمسرحية "كوكو شانيل"، بفتح ستار المسرح، لتظهر شريهان ظهورا خاطفا، ثم نشاهد طفلة صغيرة تقوم بتنظيف الأرضية، وفي لقطة أخرى تهبط شريهان للمسرح من أعلى برفقة أحد الراقصين.

وتقدم النجمة شريهان خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، على نفس اسم العمل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

وجاء هذا المقطع بعد إعلان تركي آل الشيخ، منذ أيام، عن عودة الفنانة شريهان بعمل فني، مشوقاً الجمهور لعودتها القريبة الى الأضواء بعد غياب دام سنوات، فيما علقت النجمة المتألقة عبر حسابها الشخصي على "تويتر" بالقول: "عمل شاق... أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في كل أنحاء العالم وجمهوري الحبيب... ألف مبروك".