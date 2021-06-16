23 فعالية بين مصر وروسيا في عام التبادل الإنساني

تستعد وزارة الثقافة المصرية لإطلاق عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، بحفل في دار الأوبرا المصرية، يشارك فيه عدد من المسؤولين المصريين والروس.

جاء ذلك وفقا لبيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، اليوم الأربعاء، يشير إلى أن إطلاق عام التبادل الإنساني يأتي ضمن توجيهات الرئيسين الروسي والمصري.

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح الأوبرا الكبير، وتشارك فيه أولغا ياريلوفا، نائبة وزير الثقافـة الروسي، وكذلك مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وقالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، إن عام التبادل الإنساني يعد حدثا مهما يؤكد على الروابط الوطيدة بين القاهرة وموسكو، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح يتضمن عروضا لفرقة بريوسكا للرقص الشعبي، الذي يعبر عن الفلكلور الروسي.

ولفت البيان إلى أن وزارة الثقافة المصرية أعدت 23 فعالية فنية وثقافية بالتعاون مع الجانب الروسي، ويتم إجراؤها على مدار عام كامل.

ومن المقرر أن يتم اختتام عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا في مايو/ أيار 2022 في العاصمة الروسية موسكو، بحسب البيان الذي أوضح أنه تم اختيار روسيا لتكون ضيف شرف في مهرجان الإسماعيلية الدولي الخاص بالأفلام الوثائقية والقصيرة.