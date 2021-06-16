بـ"كعكة سلام".. خبازة سويسرية تحتفل بقمة بايدن وبوتين

في محاولة للاحتفال بقمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، ابتكرت خبازة سويسرية ما سمته "كعكة سلام".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد استلهمت أولجا جونسون، مالكة مخبز كريستي في جنيف، حيث عُقدت القمة، اليوم الأربعاء، الفكرة من تقاليد المطبخين الأمريكي والروسي.

وكتبت أعلى الكعكة، باللون الأزرق الداكن عبارة "بيس أوف كيك" إلى جانب علمي البلدين.

كما وضعت عليها رموز، تشمل دمية وإبريق لتحضير الشاي لروسيا وكوكاكولا وحلوى مارشميلو للولايات المتحدة.

وفي الداخل كان نصف الكعكة بنكهة العسل، وفقا للتقاليد الروسية ونصفها الآخر باللون الأحمر الغامق، الشائع في الولايات المتحدة.

وقالت جونسون: "النية لم تكن بيع الكعكة، كانت بمثابة تذكار، لكن كان رد الفعل بخصوصها رائعا وطلب العديد من الأشخاص منها"، موضحة أنها بيعت كلها أمس الثلاثاء الأمر الذي دفعها لصنع المزيد.

وأضافت جونسون، وهي مولودة لأبوين روسيين ومتزوجة من أمريكي، إنها كانت تأمل أن تكون الكعكة سببا في رسم البسمة على وجوه الناس وشعورهم بالراحة.