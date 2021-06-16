مدونة سعودية تعلن تعرضها للتنمر بعد انتشار صورتها مع طليقها... فيديو

كشفت البلوغر السعودية "دودو" عن تعرضها للتنمر من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورتها مع طليقها الفنان الكويتي محمد الصيرفي، خلال الأيام الماضية.

وقالت "دودو"، في مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، إنه توجد صورة قديمة لها مع طليقها تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وتلقت الكثير من التعليقات السلبية على هذه الصورة، مبدية تعجبها من هؤلاء قائلة "أليس لكم صور قديمة".

وأكدت البلوغر السعودية أن طليقها الفنان محمد الصيرفي، شخصية محترمة ولا تزال تربطهما علاقة بعد انفصاله عنها، ولا يزالان يتواصلان سويا، متابعة: "يجمعنا كل خير وما رأيت من محمد إلا كل الخير، ولم أرَ منه إلا كل احترام".

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وردت على الاتهامات التي وجهها لها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة سرية تجمعها مع الصيرفي بعد الانفصال، قائلة: "يوجد البعض يقول لي كيف تتواصلان معا بعد الطلاق؟"، متسائلة: "هل يجب أن يكون التواصل بشكل غير جيد؟".

وأشارت إلى أنها تزوجت محمد الصيرفي على سنة الله ورسوله وجاء إلى السعودية لطلب يدها من أهلها، والصورة تم التقاطها أثناء زواجهما، متابعة: "بنات الأصول لا يفكرن بالطريقة التي يتهمونها ومحمد بها".

وكان محمد الصيرفي قال في تصريحات تلفزيونية مع مي العيدان عبر برنامجها "كشف حساب" إن زواجه من "دودو" لم يستمر أكثر من شهرين، ورغم ذلك فإن العلاقة بينهما مستمرة حتى الآن دون أي مشاكل، لأنها "شخص طيب".