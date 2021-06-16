لماذا قرر الجيش الإسرائيلي الاستعانة بالكلاب في قواعده؟... فيديو

بدأ الجيش الإسرائيلي الاستعانة بالكلاب داخل قواعده العسكرية للتصدي لظاهرة خطيرة، فشلت كل الطرق في تحجيمها، وفق قناة "كان".

وقالت القناة الرسمية إن الشرطة العسكرية بدأت في استخدام الكلاب في عمليات تفتيش مفاجئة بحثا عن المخدرات في وحدات الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أنه تم تدريب الكلاب على شم وكشف المخدرات، لافتة إلى أن قرار استخدامها يهدف، من بين أمور أخرى، إلى خلق ردع بين الجنود.

פרסום ראשון: המשטרה הצבאית החלה להשתמש בכלבים כדי לאתר סמים בבסיסי צה"ל@roysharon11 #חדשותהערב pic.twitter.com/5peWPNkU3N — כאן חדשות (@kann_news) June 16, 2021

في كل عام، يتم فتح نحو 1500 قضية مخدرات في الجيش الإسرائيلي، بعضها يرقى إلى مستوى تقديم لوائح اتهام.