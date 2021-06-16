سائحة تحصل على 7 ملايين دولار تعويضا من شركة أمريكية

حصلت سائحة على تعويض 7 مليون دولار من شركة سياحة أمريكية بعد تعرضها لتجربة مريرة في نيويورك قبل نحو 6 أعوام.

وبحسب "بي بي سي"، اضطرت شركة إير بي-إن- بي" إلى دفع المبلغ لسائحة استرالية تعرضت لاعتداء خلال إقامتها في شقة مستأجرة بنيويورك عشية رأس السنة عام 2015.

وعادت السائحة إلى الشقة بعد منتصف الليل، بينما كان المشتبه به ويدعى جونيور لي (24 عاما) مختبئا في الحمام، وقالت إنه ارتكب جريمته بينما كانت هي تحت تهديد السلاح الأبيض.

ورغم اتهام الشاب بـ "الاعتداء الجنسي مع استخدام العنف" فقد دفع بأنه غير مذنب، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الشركة الأمريكية دفعت المبلغ للمعتدى عليها، التي وفق التسوية لن يكون بإمكانها بعد ذلك مقاضاتها هي أو الجهة المسؤولة عن إدارة الشقة التي شهدت وقوع الحادثة.