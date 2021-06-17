الأرصاد الكويتية تصدر تحذيرا بشأن ارتفاع الحرارة ورياح محملة بالأتربة

أصدرت الأرصاد الجوية الكويتية تحذيرا مهما بشأن حالة الطقس، متوقعة استمرار هبوب الرياح الحارة، التي تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة.

ذكرت ذلك صحيفة "الجريدة" الكويتية، مشيرة إلى أن الأرصاد الكويتية تتوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية الحارة، مصحوبة بهبات قوية مثيرة للغبار، خاصة نهار اليوم الخميس.

وبحسب الأرصاد الكويتية، فإن من المتوقع أن تتراجع شدة الرياح بصورة تدريجية، ابتداءً من عصر غد الجمعة.

وتتسبب الرياح المحملة بالغبار في انخفاض مستويات الرؤية الأفقية لتصبح أقل من ألف متر، بينما تنعدم في بعض المناطق المكشوفة.

وتتأثر الكويت بامتداد منخفض الهند الموسمي، القادم من جهة الجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى امتداد مرتفع جوي قادم من جهة الشمال الغربي.

«الأرصاد»: طقس حار والرياح نشيطة مع هبات قوية مثيرة للغبار



• الرؤية تنخفض دون 1000 متر وارتفاع الموج أكثر من 7 أقدامhttps://t.co/VPa4aILpPF — جريدة الجريدة (@aljarida) June 17, 2021

وتتراوح درجة الحرارة العظمى، اليوم، في الكويت بين 42 إلى 44 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة المقبلة، بين 30 و32 درجة مئوية.