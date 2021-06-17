ريهام حجاج تكشف لأول مرة أسرار زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، للمرة الأولى، أسرار زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت ريهام حجاج مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، تضمن مقتطفات من حوارها المرتقب مع الإعلامية بوسي شلبي، الذي يذاع اليوم الخميس على قناة "النهار" الفضائية.

وألقت اللقطات المقتطفة من الحوار الضوء على جوانب كثيرة من حياة ريهام حجاج، التي تذاع للمرة الأولى، حيث إن النجمة لم تظهر في أي حوار تلفزيوني منذ ست سنوات، وهو ما أشارت إليه الإعلامية بوسي شلبي.

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وكشف برومو الحلقة تطرق ريهام للعديد من جوانب الحياة الخاصة بها، حيث تتحدث لأول مرة عن ظروف زواجها من رجل الأعمال محمد حلوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتعرضها للابتزاز بسبب تلك الزيجة، ورؤيتها عن الفارق بين الممثلة والبطلة وردها على الشائعات التي طالتها في السنوات الأخيرة وغيرها من الموضوعات الشائكة.