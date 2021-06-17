ساعة يد ذكية تقود السلطات اليونانية لفك لغز جريمة قتل امرأة على يد زوجها

قالت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، إن رجلا ادعى من قبل أن لصوصا اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهرا، اعترف بأنه القاتل بعد ما يزيد بقليل على شهر من إبلاغه عن الهجوم في ضاحية بالعاصمة أثينا.

وقال بيان من الشرطة إنه "تم فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية تدعى كارولين كروتش، وتبلغ من العمر عشرين عاما، يوم 11 مايو/ أيار 2021"، مضيفا "أن زوجها اعترف بالذنب"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

وبحسب المعلومات الأولى من المصالح الأمنية، فإن الجاني يعمل طيارا ويبلغ من العمر 32 عاما، وادعي أن زوجته الضحية كانت مصممة على أخذ ابنتهما وتركه.

وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، وقال للمحققين "إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته".

Late on Thursday, Greek police charged the husband of Caroline Crouch for her brutal murder on May 11 in Athens. Babis Anagnostopoulos confessed committing the crime. https://t.co/ddqWlvxYnN — Caroline Lyons (@clyons_wilts) June 17, 2021

لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها، تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة.

وقال مصدر في الشرطة: إن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.

هذا وحسب المصادر، فإن الضحية البالغة من العمر 20 عامًا، تعرضت للتعذيب والقتل أمام ابنتها البالغة من العمر 11 شهرًا في منزلهما في إحدى ضواحي أثينا الراقية في 11 مايو/ أيار الماضي.