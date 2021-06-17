الفنانة سميرة عبد العزيز تفاجئ الجميع بتلقيها إهانة لفظية من محمد رمضان.. ماذا قال لها

كشفت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، اليوم الخميس، عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

وصرحت عبد العزيز لـصحيفة "الوطن" المصرية أن رمضان "تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية.

وقالت:

"وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وأكدت سميرة عبد العزيز، العضوة في مجلس الشيوخ المصري، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

يشار إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز كشفت في عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي"، بحسب قولها.

وأضافت "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، وأم "كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

كما نفت سميرة عبد العزيز إهانتها محمد رمضان، بعد تصريح أدلت به في أحد البرامج التلفزيونية، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه إنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال" بسبب أنها "لا تنجب أمثاله"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

سميرة عبد العزيز تؤدي اليمين الدستورية

بالجلسة الإفتتاحية ل #مجلس_الشيوخ

و تؤكد : والله ماليش في السياسة 😂 pic.twitter.com/KZvxEjDiRD — وطن يعني سجن (@quality1144) October 18, 2020

وقالت بغضب "لقد حرفوا تصريحاتي في مواقع "السوشيال ميديا" بتفاهة، وزعموا أنني أرفض العمل مع محمد رمضان لأنه أسمر البشرة".

وواصلت حديثها "رفضت الدور ليس لأنه محمد رمضان، فهو كفنان على عيني وراسي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وهو حر في اختيار الدراما التي يقدمها للجمهور، أنا رفضت الدور وهذا من حقي".

وأردفت موضحة "عندما قلت في البرنامج أنني لا أنجب هذا، كنت أقصد البلطجي ولا أقصد محمد رمضان".