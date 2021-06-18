نجمة سعودية تعرض "مكافأة مالية" لمن يعثر على نقابها... فيديو

عرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، مكافأة مالية لمن يعثر على "نقابها"، الذي أضاعته أثناء وجودها وزوجها وطفلها في أحد المراكز التجارية.

وقالت الناصر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "سناب شات"، إنها تعرض مبلغ 5 آلاف ريال (1350 دولارا) لمن يعيد لها نقابها: "اللي يحصل غطوتي أم فراشة.. أحد خدها من عربة مشهور بالردسي مول له خمسة آلاف ريال".

وقالت في مقطع فيديو آخر، إنها كانت تجلس في مطعم (ماكدونالدز) حين جاء أطفال يرغبون بالتقاط الصور معها، وكانت قد وضعت نقابها في عربة ابنها، وحين انتهت من طعامها وأرادت ارتداء النقاب لم تعثر عليه“.

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أميرة الناصر :



أللي يحصل غطوتي أللي فيها فراشة له 5000 ريال pic.twitter.com/P3BDt2hY2n — | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 18, 2021

وأضافت: "اتوقع اللي شالوها هذول الأطفال الصغار، يحبوني متعودين على وجهي“، مؤكدة أنها ”لا ترغب باتهام أحد بسرقتها، لكنها حين بحثت عن النقاب لم تجده".

وتابعت: "مين شالها مادري، ضاعت الطرحة، خلاص جبت وحده جديدة، هذيك مرة حلوة عشان فيها فراشة، فكنتوا تميزوني فيها".

هذا واستنكر زوجها عرض هذا المبلغ مقابل النقاب، وقال لها إن "سعر النقاب لا يتجاوز 3 ريالات".