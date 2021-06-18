نجمة سعودية تعرض "مكافأة مالية" لمن يعثر على نقابها... فيديو

وقالت الناصر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "سناب شات"، إنها تعرض مبلغ 5 آلاف ريال (1350 دولارا) لمن يعيد لها نقابها: "اللي يحصل غطوتي أم فراشة.. أحد خدها من عربة مشهور بالردسي مول له خمسة آلاف ريال".
وقالت في مقطع فيديو آخر، إنها كانت تجلس في مطعم (ماكدونالدز) حين جاء أطفال يرغبون بالتقاط الصور معها، وكانت قد وضعت نقابها في عربة ابنها، وحين انتهت من طعامها وأرادت ارتداء النقاب لم تعثر عليه“.
.— | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 18, 2021
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أميرة الناصر :
أللي يحصل غطوتي أللي فيها فراشة له 5000 ريال pic.twitter.com/P3BDt2hY2n
وأضافت: "اتوقع اللي شالوها هذول الأطفال الصغار، يحبوني متعودين على وجهي“، مؤكدة أنها ”لا ترغب باتهام أحد بسرقتها، لكنها حين بحثت عن النقاب لم تجده".
وتابعت: "مين شالها مادري، ضاعت الطرحة، خلاص جبت وحده جديدة، هذيك مرة حلوة عشان فيها فراشة، فكنتوا تميزوني فيها".
هذا واستنكر زوجها عرض هذا المبلغ مقابل النقاب، وقال لها إن "سعر النقاب لا يتجاوز 3 ريالات".
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