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    الفنانة المصرية، سميرة عبد العزيز، مع الفنانين عمر الشريف ومحمد خيري

    "لن يمر مرور الكرام"... نقابة الممثلين في مصر تعلق على "إهانة محمد رمضان"

    © AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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    علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز حول "إهانتها" من قبل الفنان محمد رمضان.

    محمد رمضان
    © AFP 2021 / PATRICK BAZ / CAIRO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
    الفنانة سميرة عبد العزيز تفاجئ الجميع بتلقيها إهانة لفظية من محمد رمضان.. ماذا قال لها
    وقال زكي، إنه "يعتذر للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التي تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وأنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمان بالاعتذار للفنانة الكبيرة عما حدث معها"، مشددا على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، وذلك حسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

    وأشار إلى أن "مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز"، مضيفا: "إحنا طبعا لسة عارفين باللى حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل".

    وكانت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، كشفت يوم الخميس الماضي، عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب". وصرحت لـصحيفة "الوطن" المصرية أن رمضان "تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية".

    وقالت: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه". وأكدت سميرة عبد العزيز، العضوة في مجلس الشيوخ المصري، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه". 

    يشار إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز كشفت في عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي"، بحسب قولها.

    وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، وأم "كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

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