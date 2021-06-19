يوتيوب يطرح ميزة "صورة داخل صورة" المنتظرة على هواتف آيفون

الميزة اسمها "Picture in Picture" (صورة داخل صورة)، والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" في مشغل صغير بينما هم خارج تطبيق الفيديوهات الشهيرة ويتصفحون هواتفهم الذكية.

وأشار متحدث باسم "يوتيوب" لـموقع "إنغادجيت" التقني إلى أنه تم طرح الميزة لأعضاء خدمة "يوتيوب بريميوم" على أجهزة "آيفون" و"آيباد"، كما تخطط الشركة لتوفيرها لكافة جمهور شركة "آبل" في أمريكا أيضا.

وكانت شركة "آبل" وفرت ميزة "Picture in Picture" على هواتف "آيفون" في العام الماضي 2020، وذلك كجزء من نظام تشغيلها الجديد "آي أو إس 14".

YouTube iOS active les vidéos en Picture-in-Picture (PiP) https://t.co/qZzn8aBQUH pic.twitter.com/KMNYFiRYbo — fabinio Apple Addict (@fabinio58) June 18, 2021

يشار إلى أن العديد من تطبيقات بث الفيديوهات تدعم ميزة "صورة داخل صورة"، مثل "نيتفلكس" و"تويتش" و"أمازون برايم فيديو" و"ديزني بلس" و"آبل تي في".

وطرح "يوتيوب" ميزة "صورة داخل صورة" على هواتف "أندرويد" منذ عام 2018.