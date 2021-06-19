عراقي ينتحر بعد منعه من زواج ثان

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بإقدام مواطن عشريني على الانتحار، وذلك من خلال إطلاق النار على نفسه في أحد أقضية محافظة ذي قار العراقية جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية، نقلا عن السلطات الأمنية في البلاد، أن الشاب أقدم على الانتحار إثر اعتراض أهله على زواجه للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم شرطة ذي قار، العميد فؤاد كريم، في تصريح صحفي إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الخميس، تم إخبار قسم شرطة النجدة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في صوب الشامية منطقة الزعبلات، وتم على إثر ذلك توجيه دوريات النجدة والأفواج ومراكز شرطة الإسكان والثورة وبإمرة مدير خفر بلدة الشامية وضابط المنطقة الأمنية إلى الموقع".

وكشفت تحقيقات وبيانات الجهات الأمنية المسؤولة في الحادث، أن سبب الانتحار يعود لمشاكل عائلية، على خلفية اعتزام الشاب المنتحر الزواج للمرة الثانية، الأمر الذي لاقى اعتراضا من قبل ذويه، لكنه كان مصرا على ذلك، وفي المحصلة يبدو أنه نتيجة الضغوط عليه واحتدام الخلاف مع أهله، انتحر.