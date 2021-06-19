نجل فنانة مصرية يحذف صورة "قبلة عادل إمام" بعد تعرضه لهجوم

حذف نجل الفنانة المصرية، علا رامي، أمس الجمعة، صورة تجمع والدته بالفنان عادل إمام، ضمن مشهد في أحد أفلامه السينمائية، التي لعب بطولتها في تسعينيات القرن الماضي.

وكان عمر خورشيد، شارك صورة لوالدته عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي تبين قبلة عادل إمام لها ضمن أحداث فيلم "حنفي الأبهة"، من إنتاج عام 1991.

وبعد نشر الصورة، تعرض نجل علا رامي لهجوم وانتقادات واسعة، ليرد على المنتقدين في منشور له بأن هذه الصورة لا يمكن أن تذله أو تكسره، مشيرا إلى أن المشهد من فيلم سينمائي شاهده الجميع في 1991 وجرى عرضه بنفس العام.

كما حرص عمر خورشيد في منشوره على شكر والدته على تربيتها وتنشئتها له، وأكد لها أنه لا يوجد أي شيء فعلته في حياتها من الممكن أن يضايقه أو يكسره، وأخبرها أنه يحبها ويتمنى أن يحفظها الله له ولجمهورها.

لكن تسبب منشور عمر خورشيد في زيادة الهجوم عليه والسخرية منه، ليقوم بحذف الصورة من على حسابه بعد قرابة يوم على نشرها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

احلي زمن.. ايام ما كانت علا رامي بالسوالف دي بتشقط عادل امام 😂😂😂😂 pic.twitter.com/rcoBZXL29l — هدرس (@moko7711) March 31, 2018

وفيلم "حنفي الأبهة" من بطولة عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهدي رمزي ومصطفى متولي وعبد الله محمود ومجدي وهبة، ورجاء الجداوي ويوسف داوود، وهو من تأليف بسيوني عثمان، ومن إخراج محمد عبد العزيز.