محمد منير: صحتي بخير ولا أعلم من وراء الترويج لشائعات مرضي

علق الفنان المصري، محمد منير، اليوم السبت، على أنباء متداولة خلال الفترة الماضية، بشأن تدهور حالته الصحية.

وأكد منير في تصريحات لـصحيفة "المصري اليوم"، أثناء قضائه إجازة في الساحل الشمالي، أنه في صحة جيدة، مؤكدا أنه لا يعلم من وراء الترويج لشائعات مرضه.

وقال: "صحتي بخير ولا أعلم من صاحب المصلحة في الترويج لشائعات مرضي، وأنا الحمد لله صحتي بخير والأمور في تحسن".

وأشار محمد منير إلى أن يتواجد في الساحل الشمالي من أجل حضور حفل زفاف صديق مقرب له، وأنه سيعود إلى القاهرة غدا الأحد، استعدادا لتحضير أعمال فنية عديدة.

وكان محمد منير غاب عن حضور تكريمه في الدورة الـ69 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في مصر، والتي أقيمت الجمعة الماضية، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن تدهور حالته الصحية..

لكن أوضح مصدر مقرب من منير في تصريحات لـموقع "مصراوي" أن منير لم يتمكن من حضور الحفل بسبب تزامن موعده مع تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وتابع أن منير كان في حاجة للحصول على الراحة بعد التطعيم.

يشار إلى أن محمد منير تعرض لوعكة صحية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، وتم إيداعه في قسم المخ والأعصاب، لكنه تعافى منها.

وكان منير طرح خلال الأشهر الماضية أحدث ألبوماته الغنائية "باب الجمال"، الذي يضم 5 أغنيات فقط.

وطرح محمد منير مؤخرا أحدث أغانيه، "اللي باقي من صحابي"، وهي من كلمات ​أحمد حسن راؤول​، وألحان ​أحمد زعيم​ وتوزيع موسيقي، ​وسام عبد المنعم.