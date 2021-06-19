وفاة الفنان المصري سيد مصطفى عن 66 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم السبت، وفاة الفنان، سيد مصطفى، عن عمر يناهز 66 عاما، والذي لقب بـ "أشهر كومبارس في تاريخ السنما المصرية".

ونشر عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان، منير مكرم، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة الفنان سيد مصطفى مرفقة بتعليق، وكتب: "الدوام لله"، مشيرا إلى أن الجنازة شيعت من مسجد السيدة عائشة، ودفن في مقابر الأسرة هناك.

من جهتها، كشفت زوجته منى مصطفى، في تصريحات مع صحيفة "الوطن"، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته، وقالت، إن زوجها شعر بتعب مفاجئ مع الساعات الأولى من صباح اليوم، متابعة: طلبنا سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى ولكن كان السر الإلهي طلع وحدثت الوفاة بالسادسة في صباح اليوم.

وأوضحت أن "الأسرة ستستقبل العزاء بالمقابر ولن يتم إقامة أي سرادق للعزاء في ظل ظروف تفشي فيروس "كورونا" الحالية، مطالبة جمهوره ومحبيه بخالص الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

ويعتبر سيد مصطفى ممثل مصري من مواليد عام 1955، شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات في أدوار صغيرة حتى صار من الوجوه المألوفة للمشاهدين، وكانت أخر أعماله مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.