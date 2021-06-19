نانسي عجرم تطمئن الجمهور في حفل بشأن "إصابتها بكورونا" بعد تغير صوتها... فيديو

أثارت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، قلق جمهورها عليها، خلال الحفل الغنائي الخاص، الذي أحيته أمس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنانسي عجرم من الحفل، والذي تعتذر فيه قبل الشروع في تقديم أغنية جديدة عن تغير صوتها بسبب إصابتها بمرض إنفلونزا.

وتابعت ممازحة الجمهور: "لست مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وأجريت تحليل "pcr" وكانت نتيجته سلبية".

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وكانت نانسي عجرم طرحت مؤخرا أحدث أغانيها المصورة، "حبك بيقوي"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

و"حبك بيقوي" هي أولى أغانى ألبوم نانسي عجرم الجديد "نانسي 10"، المقرر طرحه قريبا.

وذكرت مجلة "سيدتي" أن نانسي عجرم أكدت أن الألبوم يضم 10 أغنيات، موضحة أن هناك أغاني استقرت على طرحها في الألبوم لكن هناك أغنيات أخرى لم تتخذ فيها القرار بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي عن موعد محدد لطرح الألبوم الجديد بعد.