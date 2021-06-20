دليل استخدام ترجمة غوغل | رفيقك الذي لا يمكنك الاستغناء عنه

خدمة "ترجمة غوغل" تحتوي علي العديد من المميزات التي ربما لم تسمع عنها من قبل، مثل ترجمة محادثات "واتسآب" و"ماسنجر" وترجمة الصور والمقاطع الصوتية والعديد من الإضافات الأخرى الرائعة.

أصبح تطبيق "ترجمة غوغل" التابع لمحرك البحث الأمريكي "غوغل"، جزءا لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة، فهو يسهل العديد من الأمور في حياتنا وعملنا، كما أنه رفيق لا يمكن الاستغناء عنه أثناء السفر إلى بلد غريب، ويعمل كمترجم فوري في حال رغبتك في حجز فندق هنا أو الاستفسار عن سلعة هناك، خاصة وأنه يدعم أكثر من 100 لغة.

ومن الدلائل على قوة وشعبية تطبيق الترجمة "غوغل" هو طرح شركة "آبل" في عام 2020، أول تطبيق ترجمة خاص بها على أجهزتها الذكية، والذي طرحته مع نظام تشغيل "iOS 14" في سبتمبر/ أيلول 2020، ويتشابه في تكوينه مع "ترجمة غوغل".

ما هي خدمة ترجمة غوغل أو Google Translate؟

ترجمة غوغل أو ترجمة جوجل هو برنامج ترجمة فوري من تطوير شركة "غوغل"، ويتوافر عبر أجهزة الحاسوب، أو في شكل تطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي او إس" (آبل)، ونقدم لك الدليل الشامل لاستخدامه:

ماذا يمكن أن تفعله خدمة الترجمة من غوغل؟

يترجم نصوص تصل إلى 103 لغة حول العالم

قادر على ترجمة 59 لغة دون وجود اتصال بالإنترنت

يوفر ترجمة فورية بواسطة كاميرا الهاتف حتى 88 لغة

يمكن التقاط صور وتحميلها للحصول على ترجمة أكثر دقة

ترجمة محادثات ثنائية الاتجاه فورية تصل إلى 43 لغة

يمكن من خلاله رسم نص أو أحرف على الشاشة، وفي حالة تلك الاختيار فهو قادر على ترجمة 95 لغة.

من الممكن حفظ الكلمات والعبارات التي تم ترجمتها سلفا

ميزة حصرية في هواتف "أندرويد": النقر عليه لنسخ نص في أي تطبيق لإظهار الترجمة

يتسم تطبيق ترجمة غوغل بالسهولة الشديدة في الاستخدام، وينقسم إلى جانبين: الجانب الأيسر ويتم فيه وضع النص المطلوب ترجمته، والجانب الأيمن يبرز الترجمة.

يوجد في كلا الجانبين سهم للأسفل تنقر عليه لكي تحدد الدولة التي يتبع لها النص وكذلك الدولة المرغوب الترجمة إليها.

هناك خيار آخر في حال عدم رغبتك في استخدام السهم لأسفل، وهو أن تضع النص مباشرة في الجانب الأيسر، ليقوم تطبيق ترجمة غوغل فورا بتحديد أي بلد تنتمي، ثم تضغط على اسم هذه الدولة لتظهر الترجمة مباشرة في الجانب الأيمن.

يتيح التطبيق أيضا إمكانية عكس اللغات التي تم تحديدها (من وإلى)، من خلال النقر على سهمين متضادين يتواجدان بين الجانبين الأيمن والأيسر.

كما يمكنك كتابة النص الذي ترغب في ترجمته من خلال لوحة مفاتيح افتراضية موجودة في أسفل التطبيق، وسيقوم هو بترجمته أثناء الكتابة، وفي خلال تلك العملية قد يقترح عبارة أخرى تقصدها في حال اعتقاده أنك أخطأت في الكتابة، أو عندما تشك في دقة الكلمة التي ترغب في معرفة معناها.

مميزات خدمة ترجمة غوغل

فيما يلي أهم مميزات التي تقدمها شركة غوغل في خدمة "ترجمة غوغل" المميزة:

1. نطق الكلمات والعبارات

كذلك من الميزات المدهشة لخدمة ترجمة غوغل هو توافر أيقونة لـ"سماعة صغيرة" على الجانب الأيمن، والتي تتمثل مهمتها في نطق الكلمة المترجمة، وهي تساعد المستخدمين على التأكد من نطقها بشكل سليم.

2. ترجمة غوغل الصوتية

إذا كنت لا تملك ميزة تحويل النص إلى الترجمة الصوتية، فلا تحمل هما، وكل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق "TTS" من "غوغل" على هاتف "أندرويد"، وذلك بالنقر على"الإعدادات" ثم اختيار "النظام" ثم "اللغة والإدخال"، وبعدها النقر على تحويل النص إلى كلام، والتأكد من تحديد محرك تحويل النص إلى كلام من "غوغل"، وقد تتباين تلك الخطوات السابقة من هاتف إلى آخر.

وفي تطبيق "ترجمة غوغل" يوجد 3 خيارات في الجزء السفلي من مربع النص، والتي تمنحك خيار التنقل من استخدام الكاميرا للحصول على ترجمة فورية، أو التقاط الصور لتحميلها، أو فتح وضع المحادثة، أو تشغيل الصوت للتحدث بالكلمة أو العبارة المطلوبة عوضا من كتابتها.

3. ترجمة خط اليد

ومن أجل الحصول على ترجمة من نص يدوي "بخط اليد"، يجب اختيار "رمز القلم" الموجود بالجانب الأيمن من الشاشة من أجل إتاحة شاشة الكتابة اليدوية.

4. مشاركة النصوص المترجمة

هناك رمزان يظهران أسفل كل نص مترجم: الأول يتيح لك نسخه إلى الحافظة الخاصة بك أو لصقه في أي ملف "وورد" على سبيل المثال، والثاني يضم 3 نقاط رأسية الترتيب توفر المزيد من الخيارات في مقدمتها زر المشاركة عبر التطبيقات الأخرى والرسائل وتقنية "البلوثوث".

كيفية اسخدام ترجمة غوغل دون اتصال بالإنترنت

على الرغم أن ترجمة غوغل تعمل بصورة أكثر فاعلية في وجود اتصال بالإنترنت، فإن هذا لا يشكل عائقا أمامه على الإطلاق، ويتيح لك الترجمة في ظل غياب الشبكة العنكبوتية، إلا أنه في تلك الحالة سيكتفي بالترجمة من 59 لغة فقط وليس 103.

لكن لا تعمل الترجمة المنفصلة عن الإنترنت إلا من خلال تحميل حزم اللغات ذات الصلة، وذلك بأن تضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الجانب الأيسر العلوي، ثم اختيار "الترجمة دون اتصال"، لتظهر أمامك اللغات المتاحة التي قمت بتنزيلها من فوق، ويمكنك التمرير لأسفل واختيار أي لغات أخرى ترغب في إضافتها.

وفي حال أن كانت مساحة تخزين هاتفك ممتلئة، فمن الأفضل أن تحذف اللغات التي قمت بتنزيلها، ولم تعد في حاجة إليها، وذلك بالنقر على سلة المهملات الموجودة بجانبها.

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كيفية تحميل صورة أو استخدام كاميرا في تطبيق ترجمة غوغل؟

إذا صادفتك علامة ما أو نص مكتوب في الطريق، ولم يسعفك الوقت لكتابتها لكي تترجمها، فكل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الكاميرا في التطبيق، وستلتقط خدمة ترجمة غوغل أي نص وتترجمه من اللغة الأولى التي لا تعلمها الي اللغة الثانية التي تفهمها جيدا، وبمجرد ظهور النص الذي ترغب في ترجمته على الشاشة يجب أن تنقر فوق أيقونة "إيقاف مؤقت" الموجودة في أسفل اليمين لتجميد الشاشة.

هذا بالنسبة للصور الحية، أما في حال الرغبة في ترجمة نص موجود على صورة التقطتها في وقت سابق، فيجب الضغط على زر "الاستيراد" (Export) في أسفل يمين الشاشة، وعندها سيطلب تطبيق ترجمة "غوغل" منك اختيار الصورة المطلوبة من مكتبة الصور الخاصة بك لكي يقوم بمسحها وترجمة مضمونها.

وفي حال عدم بدء الترجمة التلقائية على الشاشة، يجب النقر على رمز المسح الضوئي الموجود في الجزء السفلي لتشغيل الترجمة الفورية، والذي هو غالبا ما تكون نتائجة أفضل من الكاميرا، ويعمل بالنقرعلى زر "مسح" (Scan)، ثم الضغط على زر الغالق الرمادي من أجل مسح النص، ثم التظليل بإصبعك على النص الراغ بترجمته، أو اختر تحديد الكل الموجودة بالأعلى.

وللاستفادة من تلك الميزة لابد وحتما توافر اتصال بالإنترنت.

كيفية ترجمة خط اليد من خلال ترجمة غوغل

عند النقر فوق رمز "القلم" سيُظهر أمامك لوحة تمكنك من الكتابة يدويا، لكل ما ترغب في ترجمته.

لكن كن على علم جيد أن "الكتابة اليدوية" لا تعمل بشكل جيد مع كل لغة، كما أنها ستعتمد على دقة كتابتك.

ستكون الكتابة بخط اليد أسهل إذا كنت تستخدم قلما أو هاتفا مثل "سامسونغ غلاكسي نوت".

تخدم هذه الميزة من يتواصلون مع بعضهم البعض بلغات مختلفة، وتعمل بالنقر على رمز المحادثة للدخول إلى الوضع الخاص بها.

ومن أجل بدء المحادثة يجب عليك أن تنقر على رمز اليد في الجزء العلوي الأيسر، ثم أظهر للطرف الآخر الشاشة، وبمجرد أن يفهم الوضع، يمكن إغلاق الرسالة الظاهرة والبدء في الحوار معه.

ويوجد في الجزء السفلي رمز ميكروفون بجوارك للغة لكي تضغط عليه عند كل مرة تتحدث فيها، وتتابع التطبيق في نفس الوقت وهو يترجم حديثك بصوت عالٍ إلى الطرف الآخر الذي تتواصل معه.

هناك خيار آخر خاص بالترجمة الصويتة، لكنه لا يعمل بشكل جيد في الغالب، وهي أن تنقر على خيار "الميكروفون التلقائي" الموجود في منتصف الشاشة لكي يجعل ترجمة "غوغل" تستمع إلى ما تقوله وتحدد اللغة ذات الصلة.

طريقة النقر من أجل ترجمة النصوص

توفر عليك هذه الميزة نسخ أي نص من تطبيق موجودة على هاتفك ثم الانتقال بعدها إلى تطبيق "ترجمة غوغل" لكي يترجمه، وعلى سبيل المثال إذا كنت تتواصل مع شخص ما عبر تطبيق "واتسآب" بلغة لا تفهمها، قم بنسخ رده عليك ثم قم بفتح أيقونة "ترجمة غوغل" المنبثقة داخل "واتسآب"، والصق النص المراد لكي ترى ترجمته، بل والاستماع إلى نطق النص المترجم.

كما أنه يمكنك إثارة إعجاب الطرف الآخر بكتابة ردك عليك بلغته في أيقونة ترجمة غوغل المنبثقة داخل "واتسآب"، ثم نسخ الترجمة التي بلغته، ولصقها في محادثتك معه على التطبيق.

وتعمل ميزة "النقر من أجل الترجمة" من دون الحاجة لاتصال إنترنت.

ومن أجل تفعيل الميزة، يجب فتح "تطبيق ترجمة غوغل"، والضغط على الخطوط الثلاثة الموجودة أعلى اليسار، ثم اختيار "الإعدادات"، ثم النقر على "النقر للترجمة" وتفعيلها.

كيفية انشاء كتاب "العبارات الرائجة الخاص بي"

يشكل كتاب "العبارات الرائجة" ميزة رائعة لمتعلمي اللغة، الذين يرغبون في تذكر الكلمات والعبارات التي يستخدمونها طوال الوقت.

وتتكفل النجمة الموجودة في الركن الأيمن العلوي من مربع النص بحفظ كافة الكلمات والجمل المفضلة لديك في كتاب تفسير عباراتك الرائجة.

من أجل الوصول إلى كتاب "العبارات الرائجة"، يجب النقر على القائمة في أعلى اليسار، والنقر على "Phrasebook" في قائمة الخيارات.

عند فتح كتاب "العبارات الرائجة"، يمكنك البحث على أي من عباراتك المفضلة بواسطة رمز "العدسة المكبرة" الموجودة في أعلى اليسار.

ترجمة غوغل قاموس متنقل!

تغنيك خدمة "ترجمة غوغل" عن الاستعامة بقاموس مطبوع يرافقك أينما ذهبت، فهو كفيل بشرع معنى أي كلمة تترجمها، ويعمل في منتهى البساطة، فكل ما عليك فعله هو وضع الكلمة المراد ترجمتها في الصندوق ثم ستظهر أسفله كافة معانيها المحتملة.