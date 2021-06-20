اكتشاف عيب في هواتف "آيفون" يقطع الاتصال بشبكة "واي فاي"... فيديو

ذكر موقع "Bleeping Computer" وكذلك "Apple Insider" أن الباحث الأمني، كارل شو، اكتشف أن التسمية الخاطئة يكسر شبكة "الواي فاي" على أجهزة أآبل"، بما فيها "آيفون" و"آيباد".

وعرض شو في مقطع مصور شاركه عبر حسابه على موقع "تويتر" مثالا لما يقوله، بأنه عند تسمية شبكة "الواي فاي" المنزلية باسم "٪ p٪ s٪ s٪ s٪ s٪ n"، فسوف يفقد هاتف "آيفون" القدرة على الاتصال بالإنترنت اللاسلكي.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

وأشار إلى أنه يمكن حل ذلك العيب عن طريق إعادة تعيين إعدادت الشبكة بالخطوات التالية: (الإعدادات> عام> إعادة تعيين> إعادة تعيين إعدادات الشبكة).

ولا يوجد سبب واضح من وراء حدوث المشكلة، لكن يتكهن موقع BleepingComputer أنه قد يكون عيبا في تنسيق السلسلة، إذ قد يخلط نظان تشغيل "آبل" بين إدخالات ٪ وأوامر البرمجة والمتغيرات.

وأشار الباحث الأمني، كارل شو، إلى أنه اختبر الخطأ مع نظام تشغيل "آي أو إس 14.4.2"، لكنها مازالت تمثل مشكلة لنظام تشغيل "آي أو إس 14.6".

ومن المعروف أن العيوب المتعلقة بالرموز شائعة، إذ سبق وأن حدث خطأ في تطبيقات "آي أو إس" و"ماك أو إس" في عام 2018 بسبب استخدام رمز واحد، ومع ذلك، فإن مشكلات إنترنت "الواي فاي" نادرة الحدوث.

وينصح خبراء الأمن بضرورة انتقاء اسم واضح ومفهوم لشبكة الإنترنت اللاسلكية في المنزلية، منعا لتعطل شبكة "الواي فاي" على هواتف "آيفون".