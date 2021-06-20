يسرا اللوزي تثير ضجة بتقليدها محمد رمضان... وترد على منتقديها

أثارت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي، ضجة على مواقع "السوشيال ميديا"، بعد أن قلدت مواطنها الفنان محمد رمضان.

وكانت اللوزي قد شاركت صورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وتظهر فيها جالسة وتبرز إصبعها، في إشارة منها إلى حركة محمد رمضان الشهيرة "نمبر وان".

وبررت يسرا اللوزي التقاطها الصورة بهذه الوضعية لأنها "لم تستطع أن تقاوم اللحظة".

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لكن لم تنل صورة يسرا اللوزي إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجوما عليها بتعليقات غير لائقة، لتقرر الممثلة المصرية الرد عليهم بطريقة حادة.

وجاء رد يسرا اللوزي على منتقديها في صورة منشور جديد على "إنستغرام" تقول فيه إن "الناس لم تعد تمتلك حس فكاهي وأصبح دمهم تقيل جدا"، وأكدت أن من لا يستوعب "التهريج" فبرجاء التزام الصمت".

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وحاز رد يسرا اللوزي على منتقديها إشادة من جانب عدد من زميلاتها الفنانات، مثل سوسن بدر وهند عبد الحليم.

وسبق ليسرا اللوزي أن أثارت جدلا خلال الأشهر الماضية، بسبب الصور التي نشرتها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي على موقع "إنستغرام"، والتي تظهر فيها وهي تستعرض بطنها المنفوخ وهي حامل.

كذلك في نفس الشهر، تصدرت يسرا اللوزي محرك البحث "غوغل"، بسبب تعرضها للتنمر من جانب أحد المستخدمين على "إنستغرام"، بعد أن تحدثت عن مرض ابنتها بضعف السمع.