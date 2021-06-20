مهرجان الجونة السينمائي يكرم أحمد السقا

أعلنت إدارة مهرجان "الجونة السينمائي"، عن تكريم الفنان المصري، أحمد السقا، وذلك في دورته الخامسة المقامة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار المهرجان في بيان رسمي إلى أن السقا سيمنح جائزة "الإنجاز الإبداعي"، عن "مسيرته السينمائية الاستثنائية، ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية لأكثر من عقدين".

وتمثل جائزة الإنجاز الإبداعي تقليدا سنويا لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تمنح للفنانين الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما، وحصل عليها في الدورات السابقة، عادل إمام، و محمد هنيدي ، وخالد الصاوي، والمخرج المصري، داوود عبد السيد، ومنسق المناظر، أنسي أبو سيف، وصانعة الأفلام التونسية، درة بو شوشة، ومخرجة الأفلام الفلسطينية، مي مصري.

كما منح مهرجان الجونة الجائزة لنجوم عالميين خلال دوراته الأربعة، وهم الأمريكيين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني، والفرنسي، جيرارد ديبارديو، وسعيد تجماوي.

وبدأ أحمد السقا مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي، بالظهور في أدوار ثانوية بمسلسلات "النوة" و"حلم الجنوبي" و"من الذي لا يحب فاطمة" والسهرة التلفزيونية "زواج على ورق سولوفان"، حتى جاءت فرصته الكبرى بالمشاركة في الفيلم الشهير والناجح "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، من بطولة محمد هنيدي، والذي كان بوابة الشهرة له ولكل من شاركوا فيه، ليقدم بعده أول بطولة مطلقة له في فيلم "شورت وفانلة وكاب"، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ونال أحمد السقا شهرة لكونه أحد نجوم أفلام "الأكشن"، الذي لا يخشى تقديم المشاهد الخطرة بنفسه، دون الاستعانة بممثل بديل، وذلك في أفلام "مافيا" و"أفريكانو" و"تيتو" و"إبراهيم الأبيض" و"الجزيرة".

وكان آخر أعمال أحمد السقا مسلسل "نسل الأغراب"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركه بطولته أمير كرارة، ومن إخراج محمد سامي.