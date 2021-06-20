سميرة عبد العزيز تكشف عن "سوء تفاهم" بعد نفي محمد رمضان سبه لها

علقت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، اليوم الأحد، على نفي مواطنها الفنان محمد رمضان، سبه لها بألفاظ خارجة، بعد رفضها مشاركته أحد الأعمال الفنية.

وقالت عبد العزيز لـصحيفة "الوطن" المصرية إنها "سامحت محمد رمضان طالما خرج ليوضح ما حدث".

وتابعت مؤكدة أنها لا تغضب من أي حد، وليست غاضبة من محمد رمضان، كاشفة أن الموضوع به سوء تفاهم.

وأردفت سميرة عبد العزيز أنها ليست ضد شخص محمد رمضان وإنما هي ترفض مضمون أعماله الفنية.

وكانت الفنانة المصرية قد صرحت لـبرنامج "إي تي بالعربي"، أمس السبت، بأنها لم تطلع على شتائم محمد رمضان عبر تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" كما ورد في تقارير، وإنما على صفحات تحمل اسمه على موقع "فيسبوك"، دون أن تتأكد من أنها رسمية.

وأكدت أنها لن تأخذ أي إجراء قانوني ضده "لأنه مثل أبنائها"، بحسب تعبيرها.

وكان محمد رمضان قد كذب كل الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن إساءته لزميلته الممثلة سميرة عبد العزيز.

ونشر رمضان مقطعا مصورا على حسابه على "إنستغرام"، نفى فيه ما نسب إليه من إهانة لزميلته، مؤكدا أن "الكلام الذي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق".

وقال رمضان "عمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، عمري في حياتي ما اتكلمت مع حد في أجره، أو قلت لها شحاته أو إن ضافر أمي برقابتها".

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، كشفت يوم الخميس الماضي، عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب". وصرحت لـصحيفة "الوطن" المصرية أن رمضان "تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية".

وقالت: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وأكدت سميرة عبد العزيز، العضوة في مجلس الشيوخ المصري، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

يشار إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز كشفت في عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي"، بحسب قولها.

وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، وأم "كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".