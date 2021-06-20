وزارة الأوقاف المصرية تحسم الجدل بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك... فيديو

وقال جمعة، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب"، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام بجميع المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات، مؤكدا عدم السماح بإقامتها في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات.

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.